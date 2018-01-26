Синоптики рассказали о погоде в Молдове в ближайшие дни

В предстоящие выходные Молдову ждет морозная погода с переменной облачностью, но с понедельника ожидается потепление и осадки.

Как сообщает Молдпрес, в субботу и воскресенье температура воздуха днем будет варьироваться от -3 до +2 градусов. Самая низкая температура воздуха ожидается в ночь на субботу, когда столбик термометра опустится до -12 градусов. В центральных и южных районах страны будет на несколько градусов теплее, а в понедельник по всей стране ожидается потепление.

В первой половине следующей недели потеплеет до +8 градусов днем, а ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов. В северных и центральных районах страны ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

Государственная гидрометеорологическая служба предупреждает, что на реках, водоемах и водохранилищах до 31 января ожидается усиление ледообразования. Лед будет хрупким, выходить на него опасно. В связи с был объявлен желтый код метеоопасности.