Депутаты предлагают наказывать водителй только штрафом за парковку в неположенном месте

За парковку в неположенном месте регистрационные номера снимать не будут. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте. За это правонарушение водителям будет грозить только штраф.

Многие водители говорят, что вынуждены оставлять машины в неположенных местах, потому что свободных парковочных мест порой просто нет.



Автор законопроекта депутат- демократ Валентина Булига говорит, что эта инициатива направлена на поддержку водителей.



"Эта идея появилась, когда к нам на прием пришел расстроенный водитель. Через неделю эту тему поднял председатель партии. Водители должны соблюдать правила, а мы, в свою очередь, должны обустроить парковки в Кишиневе и в районных центрах Молдовы", - сказала депутат ДПМ Валентина Булига.



По данным Национальной патрульной инспекции, в прошлом году полицейские остановили почти 1300 машин без регистрационных номеров.





