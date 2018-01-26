Суд назначил Саакашвили ночной домашний арест

Апелляционный суд города Киева частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, назначив лидеру партии Рух новых сил Михаилу Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 7:00.

Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующее решение приняла коллегия судей на заседании в пятницу, 26 января.

Также судья обязал политика прибывать к следователю по первому требованию и не покидать Киев без разрешения правоохранительных органов.

Отметим, что прокуратура просила для Саакашвили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета слежения, пишет korrespondent.net