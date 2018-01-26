Усатый подтверждает: Референдум в Бельцах — это фарс

Все меры, принятые муниципальными советниками в Бельцах для организации референдума об отставке примара Ренато Усатого, являются незаконными. Это признают и сами люди Усатого в переговорах с примаром, который более года скрывается в Москве от молдавского правосудия и управляет городом через Skype. Записи этих бурных дискуссий об этом были переданы realitatea.md бывшим начальником предприятия, ответственного за эвакуацию мусора из Бельц Сергеем Пчела.

Разговор между Усатым и советниками, в том числе с Еленой Грицко, в котором проскальзывает нецензурная речь, состоялся в тот день, когда местные избранники из Бельц проголосовали за референдум.

Из записи можно понять, что собеседники говорят о попытке выбраться из ловушки в которую они сами себя загнали. Так, они собираются найти оправдание для плебисцита, потому что центральный избирательный орган может воспользоваться их мотивацией для организации референдума, а именно, что, если примар не в состоянии управлять городом, факт, который признали даже советники, потребовавшие, чтобы этот вопрос был вынесен на референдум, тогда есть причина для того, чтобы отозвать его мандат.

В ходе дискуссии собеседники подтверждают, что Promo-LEX предупредил их о незаконности действий, но решают проигнорировать их и выставить себя жертвами политического давления, пожаловавшись в дипломатические миссии и международные структуры. Далее следует расшифровка разговора Ренато Усатого со своими доверенными людьми.



- Вопрос звучит: «Согласны ли вы, чтобы примаром города Бельцы оставался Ренато Усатый? «За», «Против»».

–Нет, еще раз вопрос повтори, пожалуйста.

-Согласны ли вы, чтобы примаром города Бельцы оставался Ренато Усатый? «За», «Против»». …



Короче aşa: Sunteţi de acord ca primatul municipiului Bălţi să rămână domnul Renato Usatîi, „da” sau „nu”.

– А можно так?

- Можно. Ну, как можно, конечно. В Избирательном кодексе нет четкого предписания, как должен звучать вопрос. Там написано, что вопрос должен звучать четко и ясно. Они могут до*баться до слова «revocare», отзыв. Что если речь идет об отзыве мандата, то в вопросе обязательно должно быть слово «отзыв». Но мы попадаем в тот же капкан, как Кишинев: вы «за» или «против»?

- Лучше попасть в капкан, чем попасть в штангу, понимаешь?

– А ты думаешь, ЦИК даст добро?

– Нет, он не даст добро, но они четко выйдут и скажет: «Послушайте, «Наша партия» просто провела пиар-акцию, они сформулировали вопрос специально так, чтобы это не прошло

-Хорошо, скажи тогда ты так.

- Мы же говорили на эту тему, как ты не знал?

–Лена, мы же говорили на эту тему, я забыл, я не знал.

–Ты был, принципиально было для тебя, чтобы не было как в Кишиневе, потому что это вводит в заблуждение людей.

–Нет, правильно, я не говорю повторить вопрос, как в Кишиневе, я говорю о том, что должно быть слово «отставка». «Revocare» - это отставка, правильно?

– Отзыв мандата. Отставка это demisie.

– Нет. Ну так можно задавать? Если это незаконно, я же не знаю. Надо было звонить и спрашивать у ЦИК-а, ребята. Помоги мне, как звучал вопрос в Кишиневе?

– Sunteţi pentru revocarea primarului municipiulгш Chişinău, iată aşa a sunat întrebarea la Chişinău, „da” sau „nu”. И это запутало людей.

– Ну, ничего не запутало, кстати разобрались.

–Ренато, значит нужно понимать, какая цель у нас: либо мы хотим, чтобы люди вышли и за тебя проголосовали, за доверие тебе, либо мы путаемся сами и путаем всех. Мы же развернули это как вотум доверия.

–Мы так и так будем говорить людям…

–Выслушай меня, они только после первого нашего заседания высказались сразу и сказали, что это незаконно. Наши, б*ядь, что Гушуляк, что б*ядь Анна Руссу, сказали, что они все п*здят, но по-любому эта нах*й, этому нашему Промо-лексу, он вчера приходил к нам. Он сказал, Коля, ни на что не надейся. То есть Грэдинару был, я стоял рядом. Говорят, по-любому, ваш вопрос или ЦИК запиз*ячит, или Госканцелярия зах*ярит.

–Теперь слушай: если мы пойдем по максимально правильному пути, то у ЦИКа будет основание просто тебя треснуть, хочешь так? Давай так. Подожди, они будут очень четко обращать внимание на мотивы. Мы в проекте говорим о том, что … în baza modificărilor Cancelariei de Stat, nu mai ţin minte cum preambula face, precum că primarul municipiului Bălţi nu-şi exercită corespunzător atribuţiile de serviciu. Dacă noi constatăm că motivul e că primarul nu-și exercită atribuţiile de serviciu, tu înţelegi în ce capcană noi nimerim? CEC-ul constată, ei au tot temeiul să revoce pe primar din funcţie de atâta că consilul a constatat că el nu exercită atribuţiile.

–Consiulul a iniţiat referendumul, dar nu demisia.

–Ренат, я тебе сказала все возможные варианты, давай принимать решение по-другому. Как скажешь, так и сделаем.

-Центральный офис решил?

–Другого выхода нет, они сделали так, потому что нет закона другого.

-Людям нужно объяснить, потому что бл*ядь, потому что нет закона другого.

-Надо будет объяснить, почему вы тогда голосовали за референдум, это тоже не объяснить, никто не понял, я не понял, а что говорить про простых. Мой про*б я этого не видел, это бред чисто.

–Мы можем переиграть и поменять.

–Можно сесть и собрать комиссию и все это переврать, то есть переиграть.

– Зачем комиссии, можем завтра на сессии поменяем.

–Сессия предлагает другой вопрос и пизд*ц и голосуется преамбула и голосуется отдельно за предложение советников.

–Коля, это неправильно, бл*дь, там должны сидеть и не лезть. Поедь, бл*ядь после этой голодовки, закрой нах*й тот центральный офис, я тебя прошу. Они тоже там дох*я решают, специалисты бл*ядь. Писать не умеют бл*ядь ни одном языке, ни на втором. Хоть бы дали, слушай, на, посмотри, так и так. Ладно, тут вы, голодовки. Они, с*ка, мне ни разу не позвонили за три дня.

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