Гофман уверяет, что Плахотнюка допрашивало ФБР. Реакция ДПМ: Это ложь, Гофман - рупор Платона

Бывший замглавы Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Наццентра по борьбе с коррупцией Михаил Гофман утверждает, что лидер Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк дважды давал показания ФБР по уголовному делу, открытому в США по факту хищений из банковской системы Республики Молдова. Заявление было сделано в эфире Jurnal TV. Пресс-секретарь ДПМ Виталий Гэмурарь заявил для ziarulnational.md, что эта информация является ложью.

«Гофман - рупор Платона, ФСБ и Jurnal TV. Это ложь. Никаких допросов, о которых упоминает этот персонаж, не было. Это всего лишь продолжение фальшивых кампаний, продвигаемых телеканалом, который подчиняется группе криминальных авторитетов», - сказал Гэмурарь.

Стоит отметить, что ранее Гофман сказал, что в так называемой краже века были задействованы две группы. Первую возглавляли Филат-Шор, а вторая подчинялась Платону- Плахотнюку.