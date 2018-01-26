Полицейская погоня закончилась серьезной аварией в Аризоне. ВИДЕО

Погоня за 31-летним Тимоти Тэйбелом затянулась на 95 километров и закончилась зрелищным столкновением со встречной машиной. Все случившееся попало на видео.

Полицейский фургон начал преследовать авто Тэйбела после того, как он не остановился по требованию стражей правопорядка. Инцидент произошел в накануне в городе Финикс, штат Аризона.

На кадрах видно, как бордовая машина нарушителя несется на большой скорости. Ее преследуют полицейский минивэн. В какой-то момент автомобиль Тимоти врезается во встречную машину.

Как сообщает Global News, Тимоти Тэйбел получил незначительные травмы и был арестован. А 47-летней женщине, сидевшей за рулем встречного авто, повезло меньше – она попала в больницу. К счастью, жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Кроме того, сообщается, что задержанный имеет богатое криминальное прошлое, в данный момент ведется расследование, пишет vesti.ru