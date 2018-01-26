Погоня за 31-летним Тимоти Тэйбелом затянулась на 95 километров и закончилась зрелищным столкновением со встречной машиной. Все случившееся попало на видео.
Полицейский фургон начал преследовать авто Тэйбела после того, как он не остановился по требованию стражей правопорядка. Инцидент произошел в накануне в городе Финикс, штат Аризона.
На кадрах видно, как бордовая машина нарушителя несется на большой скорости. Ее преследуют полицейский минивэн. В какой-то момент автомобиль Тимоти врезается во встречную машину.
Как сообщает Global News, Тимоти Тэйбел получил незначительные травмы и был арестован. А 47-летней женщине, сидевшей за рулем встречного авто, повезло меньше – она попала в больницу. К счастью, жизни пострадавшей ничего не угрожает.
Кроме того, сообщается, что задержанный имеет богатое криминальное прошлое, в данный момент ведется расследование, пишет vesti.ru
Комментарии
- Жительница Финляндии завещала родному городу 100 тысяч евро на борьбу с пылью
- В Лос-Анджелесе откроется музей селфи
- За двоих украинцев требовали 5 млн долларов в биткоинах
- Посетителей зоопарка в Париже эвакуировали из-за сбежавших бабуинов
- СМИ: опубликовано фото Обамы, которое могло стоить ему политической карьеры
- Поедающий начинку от пиццы курьер попал на видео
- Водители устроили драку со стрельбой на дороге в Уфе. Видео
- Самолет протаранил телетрап и машину в Шереметьево
- Москвич получил в обменнике два миллиона фальшивых евро
- Ирландские власти сняли запрет на продажу алкоголя накануне Пасхи
- Жительница Финляндии завещала родному городу 100 тысяч евро на борьбу с пылью
- В Лос-Анджелесе откроется музей селфи
- За двоих украинцев требовали 5 млн долларов в биткоинах
- Саакашвили запретили выходить ночью из дома
- США расширили санкции против России
- Россия отказывается выдавать свою марионетку Ренато Усатого, а криминальному авторитету Карамалаку в срочном порядке выдала гражданство
- Водитель грузовика рассказал о смертельной аварии в Рышканском районе
- Украинские пограничники нашли контрабанду в поезде "Кишинев-Москва"
- В Одессе "испаряется" Черное море
- Рышканский район: автомобиль "Posta Moldovei" столкнулся с грузовиком, есть жертвы
- Влад Плахотнюк: Группа офицеров ФСБ отправилась в Румынию, чтобы попытаться принять меры против меня, поняв, что Интерпол отклонил все просьбы Москвы
- Названа причина смерти Людмилы Сенчиной
- В Украине сняли ограничения движения по автодорогам
- LG запатентовала складной смартфон-планшет
- Россия отказывается выдавать свою марионетку Ренато Усатого, а криминальному авторитету Карамалаку в срочном порядке выдала гражданство
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вас может ожидать много неотложной работы дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Пришло время пожинать плоды.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW