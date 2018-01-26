Водители устроили драку со стрельбой на дороге в Уфе. Видео

Оживленный перекресток бульвара Ибрагимова и улицы Большой Гражданской в Уфе стал ареной противостояния двух агрессивных водителей. Автомобильный регистратор запечатлел конфликт, произошедший в минувший четверг, 25 января.

Мужчина, находившийся за рулем Daewoo Nexia, атаковал микроавтобус Mercedes ехавший по встречной полосе. Он быстро покинул свое место за рулем легковушки и в прыжке нанес удар в борт отъезжавшего транспортного средства.

Водитель микроавтобуса, возмущенный этим поступком, остановился и решил рассказать оппоненту о недопустимости подобных поступков.

Обстановка накалилась и владелец авто, получившего удар, пустил в ход оружие. Он произвел три выстрела в противника, попытавшегося покинуть место схватки. Предположительно, стрельба велась из травматического пистолета.

Водитель Daewoo достал бейсбольную биту и перешел в контратаку – этот эпизод остался за пределами объектива камеры, однако на записи видно, что мужчина вернулся к своему авто уже без спортинвентаря "двойного" назначения, пишет vesti.ru

По данным портала Ufa1.ru, участники драки обратились за медицинской помощью.

Полиция начала проверку по факту инцидента.