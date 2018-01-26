СМИ: опубликовано фото Обамы, которое могло стоить ему политической карьеры

В Сети появилось сделанное в 2005 году фото Барака Обамы с Луисом Фарраханом, лидером радикальной организации "Нация ислама", которого часто обвиняли в расизме и антисемитизме. Об этом сообщает издание North Star News Today.

​Снимок был сделан известным фотографом Аскией Мухаммадом, который не стал публиковать его, опасаясь за политическую карьеру Обамы, который в тот момент был сенатором от Иллинойса, пишет РИА Новости

"Я отказался тогда от снимка и поклялся сохранить тайну, — заявил он. — И после того как его кандидатура была подтверждена, затем до инаугурации, а потом и все восемь лет его президентства фото было скрыто".

Мухаммад пояснил, что не публиковать снимок его попросили представители фракции чернокожих в конгрессе. В интервью порталу Trice Edney News Wire фотограф заверил, что снимок мог существенно повлиять на исход выборов 2008 года.







