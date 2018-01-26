Посетителей зоопарка в Париже эвакуировали из-за сбежавших бабуинов

Не менее 50 бабуинов сбежали из своих загонов в Венсенском зоопарке в Париже, посетители эвакуированы, сообщает газета Parisien со ссылкой на сотрудников зоопарка.

По данным издания, утром в пятницу сотрудник зоопарка обнаружил одного бабуина в коридоре служебного помещения. Посетители были немедленно эвакуированы, зоопарк закрыли до конца дня.

"Это может быть опасно. Они не должны покинуть зоопарк", — сообщил источник в полиции.

Три сотрудника с транквилизаторами прибыли на место. По периметру зоопарка была установлена охрана. В качестве меры предосторожности дорожное движение на ближайших улицах было приостановлено, сообщает газета.

Как сообщается в Twitter зоопарка, на данный момент все обезьяны, кроме четырех, вернулись в свои вольеры, пишет РИА Новости







