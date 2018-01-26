Судья из Дрокии приговорен к семи годам тюрьмы за пассивную коррупцию

К семи годам тюрьмы приговорили судью из Дрокии за пассивную коррупцию. Мужчина также заплатит 160 тысяч леев штрафа.

По данным следствия, в 2010 году осужденный пообещал женщине, которая судилась с сожителем за право владения домом, вынести вердикт в ее пользу за шесть тысяч 200 евро. Деньги она перевела на счет судьи в 2014 году из Италии. Осенью того же года, после процесса, судья попросил еще тысячу евро, чтобы завершить тяжбу. Тогда женщина обратилась в НЦБК.

Мужчину задержали в прошлом году. Во время обысков в его доме и офисе были найдены доказательства получения взятки. Приговор можно обжаловать.







