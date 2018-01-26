Ведется следствие о найденном на свалке трупе недоношенного ребенка

Труп недоношенного ребенка нашли на полигоне переработки отходов на Чеканах. Обнаружили его рабочие, когда выгружали мусор. Специалисты полагают, что у женщины, выбросившей плод, случился выкидыш. Или же она перенесла аборт.

"Тельце было в картонной коробке, которую бросили в контейнер для перерабатываемых отходов. Мусор сюда свозят со всего города, так что полиции будет трудно выяснить, где именно его выбросили".



"Я полагаю, что по списку отгрузки отходов можно понять, в каком это было районе. Но мы ничего знать не можем, так как мусор привозят рабочие управления Autosalubritate", - предположила менеджер пункта переработки отходов Влада Вуткэрэу.



Полиция начала расследование. Уголовное дело откроют, если выяснится, что ребенок родился живым.



"На место происшествия приехал судмедэксперт. Он пришел к выводу, что плод был пяти-шести месяцев. Чеканский инспекторат полиции выясняет все обстоятельства", - сообщила пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати.



Прошлым летом в Кишиневе в мусорных контейнерах нашли два тела новорожденных детей. Также нашли девочку нескольких часов от роду, она выжила.





