США расширили санкции против России

Минфин США ввел новые санкции против России. В расширенный список включены 21 физическое лицо и 21 российская организация.

Речь в данном случае идет о расширении санкционных мер, которые США применяют к России с 2014 года. В прошлом году президент Дональд Трамп подписал закон, позволяющий США ввести новые санкции, отмечает ВВС.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте американского минфина, среди компаний, попавших под санкции, оказались "Силовые машины" миллиардера Алексея Мордашова, а также входящая в "Ростех" компания "Технопромэкспорт", с которой судилась корпорация Siemens из-за поставок турбин в Крым.

В списке также оказались польская компания Doncoaltrade, компания "Внешторгсервис", объединившая крупнейшие шахты и промышленные предприятия неподконтрольной Киеву территории Донбасса, подконтрольный беглому украинскому олигарху Сергею Курченко "Газ-Альянс", а также компания "Евро Полис", которая, как писало издание "Фонтанка", связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Также в список внесены 12 компаний, связанных с "Сургутнефтегазом", в том числе его страховое общество и дочерний банк нефтяной компании под руководством Владимира Богданова.

Среди физических лиц, которых коснулись ограничения, упомянуты заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак и руководитель "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.