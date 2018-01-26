Саакашвили запретили выходить ночью из дома

Апелляционный суд Киева выбрал меру пресечения для Михаила Саакашвили в виде домашнего ареста в ночное время. В декабре суд отказался арестовывать экс-главу администрации Одесской области, которого обвиняют в содействии преступной организации и получении финансирования от сбежавшего в Россию олигарха Сергея Курченко.

Апелляционный суд частично удовлетворил ходатайство генеральной прокуратуры Украины, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

На Украине есть несколько видов домашнего ареста, отмечает ВВС. Прокуратура настаивала на круглосуточном аресте, но суд счел достаточным запретить Саакашвили покидать его жилище с 22:00 до 7:00. Также бывшему губернатору, экс-президенту Грузии нельзя будет покидать Киев без разрешения следователя.

Таким образом, апелляционная инстанция отменила решение Печерского суда Киева, который 11 декабря прошлого года решил отпустить Саакашвили под поручительство депутатов Верховной рады Украины.

"Я принимаю вызов президента [Украины Петра] Порошенко", - заявил Саакашвили после оглашения решения, которое он назвал "позором". Политик также заявил, что в ближайшие дни объявит о планах продолжать акции протеста против президента.

"Петр Алексеевич, не на того нарвались", - добавил он.

Генпрокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняют Саакашвили в содействии преступным организациям и посягательстве на территориальную целостность Украины. По этой статье ему грозит от трех до пяти лет заключения.