За двоих украинцев требовали 5 млн долларов в биткоинах

В Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые похитили двух человек и требовали выкуп в биткоинах. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

Как отмечается, сумма выкупа составила эквивалент $5 млн. В результате проведенной работы полицейские освободили заложников, которые несколько месяцев провели в плену, передает korrespondent.net.



"Злоумышленники идентифицированы, пока с ними проводят следственные действия. В то же время мы активно работаем дальше, чтобы установить других участников преступной группы и привлечь их к ответственности", — рассказал начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Тихонов.