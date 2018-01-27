В Лос-Анджелесе откроется музей селфи

Гейм-дизайнеры Томми Хонтон и Таир Мамедов открывают в Лос-Анджелесе музей селфи.

Авторы проекты собираются продемонстрировать всю историю "самострелов" – от древних времен до наших дней. Первое селфи было сделано 40 тысяч лет назад пещерными людьми, пишут авторы проекта на сайте музея.

Помимо селфи разных лет в музее будут представлены фоны, с помощью которых посетители смогут сделать "лайкоемкие" снимки себя любимых.

Билет в музей селфи будет стоить 25 долларов, он проработает с 1 апреля по 31 мая, передает Вести.ру.