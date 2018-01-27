Жительница Финляндии завещала родному городу 100 тысяч евро на борьбу с пылью

Жительница финского города Вантаа сделала неожиданное пожертвование в местный бюджет: она завещала властям 100 тысяч евро при условии, что все средства будут потрачены на исследования в области противодействия уличной пыли. Согласно подсчетам экспертов, из-за загрязнения городской среды в мире ежегодно умирает около миллиона человек.

Как отмечает портал Yle, в завещании женщины особо подчеркивается, что предоставляемые ею деньги не должны стать поводом для того, чтобы чиновники сократили уже выделенные на подобные исследования средства. Предполагается, что 100 тысяч евро могут быть направлены на разработку новых методов уборки улиц.

В 2013 году финское Ведомство здравоохранения и благополучия признало связь уличной пыли с различными серьезными заболеваниями, в том числе с пневмонией и хронической обструктивной болезнью легких. Кроме того, микрочастицы, содержащиеся в пыли, могут привести к инфаркту миокарда.

Отметим, что в 2016 году Детский фонд ООН (UNICEF) опубликовал результаты собственного исследования, согласно которому около 300 миллионов детей, или почти каждый седьмой ребенок в мире, проживают в местах с наиболее высоким уровнем загрязнения воздуха на планете, передает newsru.com.

При этом в регионах с загрязнением воздуха живут около двух миллиардов детей. Наибольшее их число проживает в Южной Азии (620 миллионов). На втором месте следует Африка, где от загрязненности воздуха страдают 520 миллионов детей. Далее следуют Восточная Азия и Тихоокеанский регион.

По словам исполнительного директора UNICEF Энтони Лэйка, загрязнение воздуха является основным фактором, способствующим ежегодной гибели 600 тысяч детей в возрасте до пяти лет, и "это каждый день все больше ставит под угрозу жизни и будущее миллионов".



