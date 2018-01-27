СМИ: Apple разрабатывает четыре новых iPhone

Компания Apple разрабатывает четыре новых версии iPhone. Об этом 26 января пишет DigiTimes.

При этом ведущий аналитик Digitimes Research заявляет, что в производство пойдут только две версии. По его словам, инженеры корпорации предлагали разрабатывать устройства с LCD-дисплеями диагональю 5,7—,5,8 дюйма и 6—6,1 дюйма.

Что касается OLED-версии, то в ней рассматривалась диагональ дисплея от 6—6,1 до 6,4—6,5 дюйма. В настоящее время компания якобы остановилась на втором варианте.

При этом ожидается, что все смартфоны будут оснащены технологией беспроводной зарядки и 3D-камерой.

Кроме того, производитель в этом году выпустит бюджетную версию смартфона наподобие iPhone SE. Однако пока точные даты релиза неизвестны.