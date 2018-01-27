В центре Амстердама произошла стрельба

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в центральном районе Амстердама, сообщает в пятницу полиция города.

"Инцидент со стрельбой, несколько выстрелов, несколько пострадавших", — говорится в сообщении в аккаунте городской полиции в Twitter.

По данным телерадиокомпании RTL, один человек погиб, два получили ранения. Сообщается, что полиция расследует инцидент, однако пока никт не задержан. Причины инцидента также не называются, пишет РИА Новости







