В Киеве подростки порезали и расстреляли мужчину

Полиция задержала двух несовершеннолетних и 20-летнего молодого человека по подозрению в нападении и ранении из огнестрельного оружия мужчины в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте столичной полиции.

"Конфликт между молодыми людьми и пострадавшим начался в салоне автобуса. Мужчина заступился за кондуктора, которого оскорбили ребята за то, что он сделал им замечание", - сказано в сообщении.

Спор впоследствии перерос в драку на улице. В конце концов один из молодых людей достал оружие и дважды выстрелил в оппонента, сообщает korrespondent.net.

Пострадавший начал убегать от них в сторону станции метро "Минская", но один из молодых людей догнал его и ударил ножом в живот. После этого злоумышленники скрылись.

Дежуривший на станции метро полицейский вызвал врачей, а сам начал поиски преступников. По предварительному заключению врачей, у пострадавшего уроженца Винницкой области 2 проникающих огнестрельных ранения обеих ног и проникающее колото-резаное ранение живота. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Правоохранители задержали нападавших в заведении быстрого питания недалеко от места преступления. Правонарушителями оказались местные жители, 1997, 2001 и 2002 годов рождения.

Двое несовершеннолетних находятся на учете в секторе ювенальной превенции Оболонского управления полиции. Совершеннолетний подозреваемый также в прошлом попадал в поле зрения правоохранителей.

Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства для проведения необходимых экспертиз и следственных действий.

Следственным отделом открыто сразу два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.