ООН призывает все страны соблюдать олимпийское перемирие

Глава Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие во время Олимпийских и Паралимпийских Игр в Пхенчхане. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает центр новостей ООН.

Традиционное временное перемирие начинается за неделю до игр и заканчивается через неделю после их закрытия. Традиция появилась в Греции в VIII веке до н.э.

Лайчак призвал все враждующие стороны использовать перемирие и урегулировать разногласия мирным путем, передает korrespondent.net.

Председатель Генассамблеи напомнил, что спорт играет важную роль в "построении мирного будущего для всего человечества".

Олимпийские игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля 2018 года.