В Кабуле смертник взорвал машину скорой помощи: 40 погибших

По меньшей мере 40 человек погибли и почти 150 получили ранения в результате взрыва в центре Кабула.

Нападавший нагрузил взрывчаткой машину скорой помощи, что дало ему возможность проехать через контрольно-пропускной пункт на улицу в дипломатическом квартале, закрытую для обычного транспорта.

Согласно заявлению афганских властей, смертник миновал первый КПП, заявив, что везет пациента в больницу, но на втором пропускном пункте его все-таки остановили сотрудники служб безопасности, и тогда он привел в действие взрывное устройство.

Число жертв, скорее всего, будет расти - в близлежащие больницы продолжают поступать раненые, отмечает ВВС.

Взрыв произошел возле старого здания министерства внутренних дел, недалеко от представительства Европейского союза и Высшего совета мира Афганистана.

Как передает Франс пресс, взрыв был такой силы, что в радиусе нескольких сотен метров в зданиях выбило стекла, а некоторые строения поблизости обрушились. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".