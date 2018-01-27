Объем денежных переводов в Молдову растет

Объем денежных переводов растет. По итогам прошлого года в Молдову отправили почти миллиард 200 миллионов долларов - на 11% больше, чем в 2016. 106 миллионов пришлось на декабрь. Треть этой суммы поступила из стран Евросоюза, еще треть - из СНГ.

Больше всего денег - почти 44 миллиона - пришло из России. На втором месте с большим отставанием - Израиль. 12 миллионов поступило из Италии, девять - из США и примерно по пять - из Германии и Великобритании.



В списке валют переводов по прежнему лидирует доллар. Правда, его доля стала на 3% меньше, чем год назад. 44% поступило в евро, и здесь отмечен рост. Объем переводов в рублях немного снизился. На рубль пришлось 7 с половиной процентов.



