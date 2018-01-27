В Калининградской области бездомный кот спас мальчика от холода

Кот всю ночь согревал потерявшегося 13-летнего мальчика в сарае в Калининградской области, сообщает региональное управление МВД.

Как рассказал мальчик, которого нашли накануне, 25 января он решил пропустить занятия в школе, чтобы навестить бабушку в городе Краснознаменске и сделать фотографию на паспорт. Родственницы не оказалось дома, и школьник решил вернуться домой пешком. Однако он не успел вернуться до темноты, поэтому ему пришлось ночевать в заброшенном сарае. Компанию школьнику составил бездомный кот, который согревал его всю ночь.

"В благодарность мальчик забрал усатого-полосатого (кота. — Прим.) к себе домой и больше не расстается с ним ни на минуту", — говорится в сообщении.