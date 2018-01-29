Немногочисленным пользователям смартфонов с операционной системой Windows 10 Mobile пора подбирать себе новый аппарат на менее экзотической программной платформе. В Microsoft сообщили, что прекратили разработку новых "сборок" мобильной операционки.
Об этом пишет SlashGear со ссылкой на старшего менеджера Windows Insider (программа предварительного тестирования ПО Microsoft) Брэндона Леблана. Отвечая на вопрос одного из пользователей в Twitter, представитель Microsoft написал, что "мобильных сборок не будет". Леблан добавил, что представители его команды не уполномочены обсуждать стратегию развития продукта или комментировать что-либо.
Еще октябре прошлого года Леблан писал, что в Microsoft планируют продолжить выпускать сборки смартфонной версии Windows 10. Эти планы подтверждал и его коллега из команды разработчиков Windows Insider, передает Вести.ру.
Windows 10 Mobile, задуманная как полноценная Windows для мобильных устройств и содержавшая функции "превращения" их с помощью док-станции, монитора и клавиатуры в рабочий ПК, уже давно не получала значимых обновлений. Одним из последних серьезных устройств на этой платформе стал смартфон HP Elite X3, анонсированный в феврале 2016-го.
В начале октября 2017-го было официально объявлено, что никаких новых функций операционка больше не получит, а производители смартфонов не выпустят больше ни одного аппарата на ней. "Конечно, мы продолжим поддерживать платформу… исправления ошибок, обновления безопасности и т.п. Но разработка новых функций/"железа" больше не приоритет", — написал в Twitter вице-президент Microsoft Джо Белфиоре.
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авторы издания DW