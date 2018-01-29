И.о. мэра столицы Сильвия Раду недовольна работой Олега Рэцой

Претор столичного сектора Ботаника Олег Рэцой может уйти в отставку. Недовольство его работой выразила врио мэра Сильвия Раду.

Сильвия Раду возмущена тем, что сделанное на прошлом заседании мэрии заявление Рэцой о том, что тротуары и дворы расчищены от снега, не соответствует действительности, сообщает unimedia.info.



"Я была в секторе Ботаника и меня поразило то, что ситуация не соотвествует тому, что вы говорили на прошлом заседании о том, что тротуары и дворы расчищены. Я прошлась даже по бульвару Траян и увидела там, что тротуары покрыты 15-сантиметровым слоем льда.



Если вы не знаете как работать, я вас прошу, лучше уходите. Пусть лучше никто не занимает вашей должности, чем ее занимает человек, который ничего не делает. Подумайте об этом. Мы все равно изменим структуру. Отношение преторов оставляет желать лучшего. Мне нужно, чтобы было изменение. Мне не нужны отчеты", - заявила Раду.

Помимо неочищенных от льда тротуаров, Сильвия Раду также выразила недовольство слабой работой членов претур в вопросах наказания экономических агентов, сбрасывающих мусор в общественных местах.

"Почему на Ботанике у нас предупреждены только пять агентов, а в других секторах санкционированы десятки агентов. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к своему коллеге с Чекан и спросите, как это делать", - подчеркнула Раду.

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