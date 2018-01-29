Мэрия Комрата выделила деньги на снаряжение для отлова бродячих собак

Муниципальный совет Комрата выделил муниципальному предприятию ЖКХ 20 тысяч леев на покупку снаряжения для отлова бродячих собак.

Администрации мунпредприятия ЖКХ обратилась с просьбой выделить средства на нужды организации. В частности, мэрия предложила советникам выделить деньги на покупку новых мусорных контейнеров, замену оборудования, форменную одежду работников предприятия, уточняет gagauzinfo.md.

Кроме того, по решению совета было выделено 20 тыс. леев на покупку снаряжения и спецодежды для бригады работников муниципального предприятия, которые занимаются отловом и вывозом за город бродячих собак.

Бродячие собаки для Комрата – большая проблема. Городские власти регулярно выделяют деньги на отлов животных и вывоз за город. Однако бродячие животные зачастую возвращаются.

Выходом из сложившейся ситуации может стать строительство питомника для бездомных животных. Мунсовет даже выделил землю под строительство, но оно пока еще не началось.

Как сообщили МОЛДПРЕС активисты общественных организаций по защите животных, большинство бродячих собак, которые беспокоят местные власти и население, - животные, оставшиеся без хозяев.