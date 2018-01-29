В столице растет число случаев ОРВИ

Количество случаев острых респираторно-вирусных инфекций на прошлой неделе увеличились более чем на 17%. Об этом заявил сегодня на еженедельном заседании служб мэрии глава Управления здравоохранения Михай Молдовану.

По его словам, на прошлой неделе в столице было зарегистрировано около 2500 новых случаев ОРВИ по сравнению с 2049 случаями две недели назад.

«Наибольшее число заболевших - дети до 6 лет. Более 300 детей были помещены в медицинские учреждения. С начала года было подтверждено пять случаев гриппа», - уточнил Молдовану.

В то же время он отметил увеличение числа травм из-за гололеда на дорогах.

«На прошлой неделе было зарегистрировано около 700 травм по сравнению с 265 две недели назад. В то же время сообщалось о двух случаях переохлаждения. Кроме того, в Центре размещения находилось 86 бездомных, свободные места еще есть, сказал глава управления.