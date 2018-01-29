Такси столкнулось с троллейбусом в центре столицы

В центре Кишинева такси столкнулось с троллейбусом. Авария произошла на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Александри.

Как свидетельствует видео, снятое очевидцем, авария не слишком серьезная: легковой автомобиль поврежден не сильно. Тем не менее, очевидно, теперь на этом месте образуется серьезный затор.

По словам очевидца, в такси находится пассажир. Пострадал ли он – на данный момент не известно. Автор видео полагает, что в столкновении виноват водитель такси. Тем не менее, все обстоятельства ДТП и его истинного виновника предстоит определить полиции, пишет aif.md



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