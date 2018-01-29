Volkswagen проверял токсичность дизельных машин на обезьянах

Еще не выбравшись из истории с "дизельгейтом", Volkswagen угодил в новый скандал. Так, компания признала, что использовала подопытных обезьян для проверки чистоты выхлопа своих дизельных машин.

Volkswagen уже признал ошибкой и извинился за то, что в 2014 году проверял токсичность своих дизелей на обезьянах, сообщает "РБК" со ссылкой на Bloomberg. Испытания проводилм по заказу Европейской исследовательской группы по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе, а финансируют ее ​Volkswagen, Daimler и BMW.

"Выбранные тогда научные методы были неправильными. Мы приносим свои извинения за неверное решение и отсутствие компетентности у людей, которые отвечают за их принятие", - говорится в заявлении Volkswagen.



В ответ на это Daimler и BMW дистанцировались от происходящего. Концерн Daimler заявил, что тесты на животных "не являются необходимыми". BMW сообщает о непричастности к этому эксперименту, передает АвтоВести.

Информацию об опытах с обезьянами ранее обнародовала газета The New York Times. Она рассказала, что животных запирали в герметичной камере, включали обезьянам мультфильмы, чтобы их отвлечь, а затем подавали внутрь выхлопы от работающего дизельного Volkswagen Beetle. Сам эксперимент длился четыре часа и ставил целью показать, что новые дизельные двигатели экологически, чем моторы предыдущих поколений.



Эксперимент на обезьянах Volkswagen провел незадолго до "дизельгейта", когда в США выявили, что дизельные автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало данные о токсичности выхлопа.