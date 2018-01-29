Диалог по проблемам реинтеграции Молдовы будет продолжаться

Правительство Молдовы намерено продолжать дискуссии по вопросу реинтеграции республики. Об этом заявил премьер Павел Филип, представляя итоги работы правительства за два года.

Глава кабмина подчеркнул, что в 2016 году после двухлетней паузы возобновились переговоры в формате "5+2", а 2017-й принес улучшение отношений с приднестровским регионом.



"Отмечу подписание четырех протоколов, которыми стороны согласились решить некоторые проблемы жителей обоих берегов Днестра. В то же время Молдова по факту переняла контроль на границе в Приднестровском регионе", — сказал Филип.



Он уточнил, что речь идет о совместном молдавско-украинском контроле на КПП Кучурган-Первомайск.

"Это возвращение к нормальному положению вещей, так как любая страна должна полностью контролировать свои границы. Мы продолжим диалог, поскольку страна должна реинтегрироваться", — сказал Филип.

Очередной раунд официальных переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" прошел в ноябре 2017 года в Вене. Главный итог встречи заключается в том, что участники переговоров по приднестровскому урегулированию рассчитывают реализовать в течение года все согласованные в Вене положения берлинского протокола.

Тогда стороны подписали протокол заседания Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, подтвердили готовность согласовать и подписать до конца февраля 2018 года договоренность о механизме участия транспортных средств из Приднестровья в международном автомобильном движении.

Кроме того, достигнута договоренность реализовать в течение 2018 года практические результаты по тем пунктам "Берлинского протокола", которые еще не выполнены.



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