Фигуранты дела о взрыве в кафе "La Soacră" получили более суровое наказание

Апелляционная палата вынесла более суровое наказание фигурантам дела о взрыве в кафе "La Soacră".

Мужчину, ответственного за пожарную безопасность в кафе приговорили к 7 годам лишения свободы вместо 6.

Чиновник из управления торговли получил шесть с половиной лет лишения свободы. Сначала ему был назначен штраф в размере 20 000 леев.

Такой же срок получил ассистент Центра общественного здоровья, которого изначально приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

Администратор заведения проведёт в тюрьме шесть лет.

Напомним, в январе 2016 из-за взрыва в этом кафе погибли четыре человека и 13 человек пострадали.





