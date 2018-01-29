Прогноз букмекеров: какой фильм выиграет главный "Оскар"

Британская букмекерская контора Coral опубликовала список главных претендентов на награды Американской киноакадемии – в том числе в категории «Лучший фильм».

Традиционно академики составляют так называемый шорт-лист номинантов, состоящий из девяти картин. В этом году в него попали: «Зови меня своим именем», «Тёмные времена», «Дюнкерк», «Прочь», «Леди Бёрд», «Призрачная нить», «Секретное досье», «Форма воды» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». По мнению букмекеров, больше шансов на победу у «Трёх билбордов» режиссёра Мартина МакДоны.

В агентстве Coral на фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» ставки принимаются с коэффициентом evens: то есть если клиент ставит, например, $100, то в случае победы он получит в два раза больше – $200 (букмекерская контора фактически удваивает сумму ставки). Фильм Мартина МакДоны получил семь номинаций на «Оскар». На втором месте в рейтинге букмекерской конторы Coral значится «Форма воды», номинированная на премию Американской киноакадемии в 13-ти категориях, – ставки на победу фильма принимаются из расчёта 6 к 4, передает filmpro.ru.

Третье место в рейтинге занимает «Леди Бёрд» (8 к 1), четвёртое – «Прочь» (14 к 1), пятое – «Дюнкерк» (16 к 1), шестое – «Секретное досье» (25 к 1), седьмое – «Зови меня своим именем» (40 к 1), восьмое – «Тёмные времена» (50 к 1) и девятое – «Призрачная нить» (66 к 1).