В Турции задержаны более 300 человек за критику военной операции в Сирии

В Турции в связи с военной операцией в районе Африна задержаны несколько сотен интернет-пользователей. 311 человек подозреваются в "пропаганде терроризма", распространяемой в социальных сетях, сообщает пресс-служба турецкого МВД.

Подробностей в министерстве на называют, указывая только, что задержания имеют отношение к операции против курдских военизированных формирований "Отряды народной самообороны" (YPG) в районе сирийского города Африн.

Между тем прокурдская Партия демократии народов (ПДН, HDP) сообщила, что Анкара начала преследование большого числа критиков военной операции. В частности, в конце января в этой связи были заведены дела в отношении двух депутатов ПДН.

На своей странице в Facebook партия опубликовала фотографии, сделанные в одном из ее районных отделений после поджога, который был совершен в ночь на 29 января. Депутаты полагают, что это также связано с критикой военной операции.

Специалист по Ближнему Востоку международного Общества защиты притесняемых народов Камаль Сидо назвал ситуацию, в которой находятся мирные жители Африна, катастрофической. В интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk правозащитник рассказал, что город оказался в изоляции, возникают проблемы с питьевой водой, медикаментами, а также правами этнических меньшинств, передает dw.com.

Турецкая армия начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна 20 января. Анкара считает (YPG) сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией.