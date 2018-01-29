"Те, кто исполняет ответственные государственные должности, должны иметь достойную заработную плату"- Сильвия Раду

Структура мэрии столицы может быть изменена. Ранее Сильвия Раду распорядилась о проведении аудита в целях определения количества сотрудников.

Раду заявила, что в отличие от Gaz Natural Fenosa, в котором работал один бухгалтер, в мэрии у каждого управления есть свой юрист и бухгалтер.



"Когда я работала в Gaz Natural Fenosa, у меня был миллион клиентов и один бухгалтер. А здесь каждое управление является отдельной юридической структурой, с отдельным бухгалтером", - заявила Сильвия Раду.

Она также нашла объяснение коррупции в мэрии.

"Проблема заключается в том, что те, кто исполняет ответственные государственные должности, должны иметь достойную заработную плату", - сказала в заключение Сильвия Раду, сообщает point.md