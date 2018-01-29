Иран неожиданно засыпало снегом: школы закрыты, аэропорты не работают. ФОТО

Первые сильные снегопады в Иране в этом сезоне стали причиной закрытия школ и аэропортов.

Агентство ISNA сообщает, что все рейсы в и из аэропортов Мехрабада и Имама Хомейни были отменены. Школы закрыты в нескольких регионах страны. Также сообщается, что многие автомобили застревали в снежных заносах.

Кроме того, широко используемое железнодорожное сообщение между Тегераном и городом Мешхедом также было приостановлено из-за нарастания снега.

Большое количество проводов электросетей и автомобилей повреждены из-за падения деревьев, пишет УНИАН.

Отметим, что средняя температура в январе-феврале в столице Ирана составляет 4-6 градусов выше нуля. Поэтому сильный снег там идет не часто.