Миллиарды миров: НАСА показало уникальное звездное скопление

Звездное скопление NGC 3201 было обнаружено в 1826 году, но ученые до сих пор пытаются разгадать тайну его происхождения. Теперь телескоп Hubble приблизил астрономов к разгадке, сфотографировав звездный кластер.

Шаровое скопление NGC 3201 находится на расстоянии около 16 000 световых лет от Земли в направлении южного созвездия Парус. Подобные ему звездные кластеры встречаются во всех крупных галактиках, но их происхождение и роль в формировании галактик остаются мучительно неясными, передает Моя планета.

Астрономы недавно обнаружили черную дыру, скрывающуюся в сердце NGC 3201 — ее местоположение раскрыли странные движения звезды, быстро вращающейся вокруг массивного невидимого спутника.

Эта сверкающая группа звезд также обладает некоторыми странными свойствами, которые делают ее уникальной среди более чем 150 шаровых скоплений, принадлежащих Млечному Пути. NGC 3201 имеет чрезвычайно высокую скорость относительно Солнца, а его орбита — ретроградная, что означает, что она быстро движется в направлении к галактическому центру.

Необычное поведение этого кластера предполагает, что оно может иметь внегалактическое происхождение. В какой-то момент скопление было захвачено гравитацией Млечного Пути. Однако химический состав этого интригующего кластера говорит о другой истории: звезды в NGC 3201 по химическому составу похожи на звезды других шаровых скоплений. Вероятно, они сформировались в том же месте и в то же время, что и другие шаровые скопления.

Был ли этот таинственный кластер притянут нашей галактикой или возник совсем иначе — тайна. Однако, безусловно, это необычайная астрономическая красота.