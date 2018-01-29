Французский курорт Андай находится на территории, населенной этническими басками, практически вплотную у границы Испании. В межсезонье его красивые изогнутые песчаные пляжи становятся излюбленным местом для серфингистов. За длинным волнорезом начинается исторический испанский город Фуэнтеррабия, а затем - крупный индустриальный город Ирун.

Граница между странами проходит по дельте реки Бидасоа. Посреди расположился необитаемый остров Фазанов, на котором в 1659 году французы и испанцы три месяца обсуждали условия прекращения затянувшейся войны. С обоих берегов к нему были проложены деревянные мосты. Армии все время переговоров находились в полной боеготовности.

В итоге был подписан мирный договор, названный Пиренейским миром. В нем оговаривалась передача территорий и устанавливалась граница между странами. А кульминацией мирных переговоров стала свадьба между французским монархом Людовиком XIV и дочерью испанского короля Филиппа IV.

Также в договоре упоминалось, что Испания и Франция поделят остров между собой, подразумевая, что контроль над ним будет регулярно переходить от одной страны к другой. Полгода, с 1 февраля по 31 июля, остров Фазанов - территория Испании, а следующие шесть месяцев - Франции.

Такое политическое устройство иногда встречается в мировой практике и называется совместным владением. Однако из ныне действующих подобных соглашений договор по острову Фазанов является одним из самых старых в мире, пишет newsru.com со ссылкой на BBC.

Губернатором или управляющим острова по очереди становятся командующие французского и испанского флота. Но так как у них есть дела поважнее, на практике за островом приглядывают мэры Ируна и Андая. Муниципалитет Андая каждый год отправляет на остров группу людей на катере, которые стригут траву и выравнивают деревья.

Географически остров совсем невелик - 200 м в длину и 40 в ширину. Он постепенно разрушается. За прошедшие три сотни лет он уменьшился в размерах почти вдвое - в основном из-за талых вод с Пиренеев, которые впадают в реку и размывают берега. Но ни одна из сторон не хочет вкладываться в укрепление береговой линии острова.

1 февраля один из самых неоспариваемых островов в мире вновь сменит хозяина. А в августе Испания опять вернет его обратно. Если, конечно, вдруг не решит нарушить 350-летнее соглашение.