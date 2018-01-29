Первый голографический смартфон появится летом 2018 года

Компания RED, известный производитель кинокамер, анонсировала выход необычного Android-смартфона Hydrogen One, который позволит просматривать контент в новом режиме 4V.Первые работающие экземпляры гаджета уже тестируются руководством компании RED, пишет The Verge.

"Первый пошел... Я могу с гордостью сказать , что мой текущий телефон (и Джарреда тоже) это рабочий Hydrogen ONE, серийные номера EVT1- 0001 и 0002. Хотя есть еще несколько вещей, которые нужно добавить, он делает все, что нужно от сотового телефона ... плюс отображает 4V контент. Это превосходно. Я совершенно счастлив. У нас обоих есть именно то, что мы хотели", - рассказал на форуме основатель и генеральный директор компании RED Джим Джаннард.

По словам Джаннарда, смартфон получит 5,7-дюймовый экран, который сможет работать в двух режимах: обычном 2D-режиме и голографическом режиме 4V, который, как говорит Джаннард, будет выдавать картинку "лучше, чем в 3D", не требуя очков. Джаннард отметил, что компания также запустит Hydrogen Network — платформу, где можно будет делиться видео в таком формате.

Дисплей нового смартфона разработан при участии стартапа Leia. Обычный ЖК-дисплей дополняется слоем нанотрубок, которые обеспечивают эффект дифракции. Это позволяет экрану проецировать трехмерные объекты, которые можно наблюдать под разными углами, пишет nv.ua

"Официальная дата отгрузки телефонов ожидается где-то летом. Но телефоны, на которые поступили предварительные заказы, будут поставляться клиентам до этого срока. У нас будет день Hydrogen ONE в RED Studios для предварительного просмотра технологии. Вероятно, мы сделаем его в апреле", - заявил Джим Джаннард.

Предзаказ можно сделать уже сейчас, но оплатить надо полную стоимость устройства: $1195 за модель с алюминиевым корпусом, $1595 — с титановым.

"Hydrogen получил один разъем для наушников. И двойной слот SIM. То есть: или два номера телефона или один номер телефона и одна карточка Micro-SD. USB-C. Он весит граммов на 60 больше, чем большинство сотовых телефонов с диагональю 5.7. Внутренняя батарея огромна. 4500mA. Я хотел бы поблагодарить всех, кто разместил предзаказ. Вы не будете разочарованы", - подчеркнул Джим Джаннард.

По словам журналистов The Verge, если бы все эти спецификации исходили от малоизвестного стартапа, а не от известного производителя кинокамер, их бы не стоило принимать всерьез. "И даже в случае с RED, трудно себе представить, что все это работает так красиво и гладко, как рассказал Джим Джаннард", - отмечается в статье The Verge.