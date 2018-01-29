В отеле Львова мужчина стрелял по официантам

В ночь на понедельник, 29 января, в одном из львовских отелей мужчина начал стрелять по официантам ресторана. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Инцидент произошел после полуночи. По словам официантов, неизвестный мужчина по непонятным для них причинам вытащил предмет похожий на оружие и произвел выстрел в их сторону.

"Клиент попал в бутылку, которая стояла на полке. Мужчина сразу сел в автомобиль марки Toyota и уехал", - говорится в сообщении.

Однако через несколько минут правоохранители остановили автомобиль. У одного из мужчин полицейские обнаружили предмет похожий на оружие.

Отмечается, что злоумышленник нецензурно ругался и находился в состоянии алкогольного опьянения. Документов на оружие мужчина не имел. На место задержания вызвали следственно-оперативную группу, пишет korrespondent.net