Кого чаще всего кусают комары

Американские ученые обнаружили у комаров способности к обучению, что объясняет избирательность, с которой насекомые подходят к выбору жертвы.

В современном мире насчитывается более 3000 видов комаров, относящихся к 38 родам. Самцы питаются нектаром цветковых растений, тогда как самки большинства видов пьют кровь позвоночных: млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий. Изучая пищевые предпочтения этих насекомых, ученые давно обратили внимание на их избирательность: в частности, летом комары чаще выбирают птиц, тогда как в остальное время года шанс быть укушенным повышается у млекопитающих.

Оказавшись рядом с человеком, комары также кусают не всех подряд. Подобно радару, их обонятельная система настроена на поиск и сортировку источников крови. «Лучший» аромат они могут почувствовать за 30 метров. Распространенное мнение о том, что чистая кожа отпугивает комаров, является ошибочным: кровососы вынюхивают не обычный запах, а своеобразную «микробную подпись». Набор микробов, формирующий иммунную систему человека, в каждом случае уникален, и идеальным источником пищи для комаров является определенная комбинация микроорганизмов, передает nat-geo.ru.

Ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле дополнили знания о комарах: по результатам экспериментов они зафиксировали способность этих насекомых к самообучению. На первом этапе исследования комаров запускали в комнату с двумя подвешенными под потолком полотнами ткани. Одно полотно было новым и чистым, тогда как другое перед тем держали люди, вследствие чего ткань сохранила их запах. Неудивительно, что насекомые в основном садились на ткань, которая пахла человеком.

Затем биологи решили узнать, насколько для комаров важна или не важна активность жертвы. Ученые добавили в эксперимент элемент механики: после того, как комар садился на пахнущую ткань, ее приводили в движение. Этой потенциальной опасности оказалось достаточно для того, чтобы отучить комаров реагировать на привлекательный запах. Движение не защитит жертву от укусов полностью, но значительно снизит вероятность: ученые оценивают эффективность вибрации на уровне 40% от использования репеллента.

Ряд аналогичных опытов проводился с участием крыс и цыплят, и здесь комары снова удивили. Если активно движущиеся крысы переставали их интересовать, то птицы оставались привлекательными несмотря ни на что.

И, наконец, эксперименты показали, что насекомые не только запоминают объект, на который трудно сесть, но и связывают знание с конкретным запахом, и эта способность проявляется за счет дофамина, который вырабатывается в их мозгу. Лишив насекомых этого нейромедиатора с помощью генетической модификации, ученые получили комаров с «короткой памятью»: их не отпугивали движения, что значительно увеличивало риск погибнуть в процессе насыщения.

Эти эксперименты могут помочь науке выработать наиболее эффективные методы борьбы с опасными насекомыми, переносящими малярию и другие инфекции.