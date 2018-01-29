Членов экипажа пропавшего судна "Восток" признали погибшими

Активная фаза поисков судна «Восток», пропавшего в Японском море, прекращена, так как нет надежды найти членов экипажа живым, объявили в Морском спасательно-координационном центре Владивостока.

Дальнейшие поиски, сообщил представитель центра, будут осуществляться проходящими судами, передает meduza.io.

В ходе поисковой операции, продолжавшейся пять дней, с воды и с воздуха было обследовано около 40 тысяч квадратных километров акватории. Найти удалось несколько предметов с пропавшего судна и два спасательных плота без людей.

«Сегодня в 20:00 местного времени активная фаза поисков прекращена из-за отсутствия какой-либо разумной надежды найти людей живыми», — сказал представитель центра.