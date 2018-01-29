МВД отметило снижение преступности в Молдове

В Молдове в минувшем году зарегистрировано снижение преступности на 15,6%. Всего в стране было совершено 32 322 уголовных преступления.

В МВД отмечают, что улучшение криминогенной обстановки обусловлено "внедрением стандартов европейских государств и США", передает Инфотаг.



"По итогам 2017 г. Молдова заняла 64 место по уровню преступности среди 125 стран (в 2016 г. - 71). Хуже обстоят дела в Украине и России, однако, лучше - в Румынии и Болгарии. Среди 114 европейских городов по уровню преступности Кишинев пребывает на 82 позиции. При этом, в столице совершается треть всех зарегистрированных уголовных проявлений", - отмечается в сообщении для прессы ведомства.



Согласно статистике, зарегистрирован рост ДТП - на 1,33% - до 2512. В них погибло 273 человека, а 2846 получили ранения. 74% автоаварий совершены по вине водителей, а на Кишинев приходится более половины всех ДТП.



В 2017 г. поступило 300 тыс. вызовов на телефон 902, при этом 180 тыс. поступило от граждан, которые указывали на различного рода нарушения.