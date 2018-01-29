Какие управления мэрии предлагает реорганизовать Сильвия Раду

Исполняющая обязанности мэра столицы намерена оптимизировать организационную структуру кишиневской администрации. По словам Сильвии Раду, внутренний аудит подтвердил: функции ряда муниципальных управлений и предприятий пересекаются, а их штат раздут. Прежде всего ликвидировать или объединить предлагается управления сельского хозяйства, социальной политики, экологии и культуры.

"Это отдельные юридические лица. В каждом свой главный бухгалтер, свой отдел кадров. В итоге вся структура усложняется, а должности пересекаются", - сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.



В целом органиграмма столичной мэрии насчитывает 14 подразделений.



"Некоторые регламенты приняты еще до 2000 года. Сроки их действия давно вышли. Либо истекли нормативные акты, в соответствии с которыми действовали эти регламенты", - заявил глава Управления внутреннего аудита Роман Витюк.



Как отметила Сильвия Раду, оптимизация ждет и городские предприятия. Всего их 95, и 33 из них находятся в процессе банкротства.



"Есть предприятие, занимающееся вывозом мусора. И если мусор выпал из контейнера, то оно за него уже не отвечает. Это уже компетенция другого предприятия. За мусор в контейнере несет ответственность одно предприятие, а за мусор на тротуаре или проезжей части - другое", - сообщила и.о. мэра столицы Сильвия Раду.



Оптимизацию организационной структуры мэрии планируется обсудить на ближайшем заседании Кишиневского муниципального совета.



