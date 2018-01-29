Ford запатентовал прячущийся полицейский автомобиль

Патентное ведомство США выдало американскому автомобильному концерну Ford патент на изобретение беспилотного полицейского автомобиля, умеющего устраивать засады на нарушителей правил дорожного движения.

Предполагается, что новое авто сможет действовать полностью самостоятельно или в качестве подкрепления для полицейских подразделений, передает N+1.

Согласно патенту, Ford планирует с помощью машинного обучения разработать такой алгоритм, с помощью которого беспилотный полицейский автомобиль сможет находить наиболее надежные укрытия. При этом такие укрытия будут также наилучшими с точки зрения использования приборов наблюдения и выезда в погоню за нарушителем.

Беспилотный полицейский автомобиль может быть оснащен камерами наблюдения и радиолокационной станцией для определения скорости проезжающих по дороге автомобилей, передает korrespondent.net.