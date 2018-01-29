В Сети появились характеристики новых iPhone

Авторитетный аналитик KGI Минг Чжи Куо опубликовал новую исследовательскую записку о смартфонах Apple 2018-го. Ранее со ссылкой на внутренние источники он заявил, что "яблочная" компания выпустит три девайса в новом году.

По его данным, Apple представит смартфоны с названиями iPhone 9, iPhone Xs и Xs Plus. Первый гаджет она представит летом, а второй и третий, соответственно, осенью.

iPhone 9 получит компоненты от поставщиков Apple Pegatron, Foxconn и Wistron. Он будет оснащён LCD-экраном с соотношением сторон 18:9 и аккумулятором на 2850–2950 мАч. Также аппарат получит камеру TrueDepth, которая сделает доступными технологию Face ID и анимодзи. Стартовая цена устройства составит $700–800, пишет life.ru

iPhone Xs получит OLED-экран и L-образный аккумулятор на 3300–3400 мАч. Ёмкость оперативной памяти составит 4 Гб. Модель Xs Plus получит увеличенный экран с диагональю 6,5 дюйма. Возможно, это будет LCD-дисплей, а не OLED.

Куо подчёркивает, что в 2018-м камера TrueDepth не подвергнется изменениям. Ранее сообщалось, что компания может упростить технологию из-за большой вероятности заводского брака.