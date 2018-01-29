Финская группа весной 2018 года отправится в масштабный тур по России. Музыканты планируют за полтора месяца посетить 22 города, от Владивостока до Калининграда. По словам солиста Лаури Юлёнена, Россия каждый раз удивляет и вдохновляет музыкантов.

"Мои родители часто слушали песню "Миллион алых роз", когда я был ребенком. Кажется, на меня, на те мелодии, которые рождаются в моей голове, как-то это повлияло. У многих русских песен очень красивые мелодии. Я, конечно, не понимаю слов, но мне кажется, что российская музыка и наша перекликаются", — сказал Юлёнен на пресс-конференции.

Он добавил, что носит с собой маленькие фигурки Чебурашки и крокодила Гены из известного мультфильма. Музыканты признались, что также их вдохновляют блюда русской кухни, особенно борщ, передает РИА Новости.

"Мы даже подумываем написать песню с таким названием. Это очень мощное слово, прекрасно ложится на нашу музыку!" — пошутил Юлёнен.