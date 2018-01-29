Учёные нашли способ предотвратить появление аллергии

Учёные из Орхусского университета в Дании заявили, что нашли эффективный способ "превентивного удара" по аллергии миллионов людей. Специалисты решили искусственно понизить активность иммуноглобулинов IgE, из-за содержания которых в организме человека аллергические реакции могут принимать тяжёлые формы.

Учёные научились изолировать IgE и предотвращать реакции иммуноглобулинов с двумя типами иммунных рецепторов — CD23 и FceRI. Отсутствие реакции в 90% случаев попросту нейтрализует аллергическую реакцию со всеми вытекающими последствиями.

Антитела 026 sdab ещё не прошли полный цикл исследований, однако в перспективе учёными может быть синтезировано вещество, приём которого избавит человека от всех "прелестей" аллергии практически полностью.