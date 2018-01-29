Меган Маркл собирается снова нарушить дворцовый протокол

С самого объявления о помолвке возлюбленную принца Гарри, бывшую актрису Меган Маркл, обвиняют в нарушении дворцового протокола. Так, на первый официальный фотоколл она вышла без колготок, что противоречит королевскому дресс-коду, а во время одного из последних официальных мероприятий она дала автограф маленькой девочке, что также запрещено членам королевской семьи.

Как утверждают СМИ, поведение Меган очень расстраивает королеву Елизавету II, однако Маркл считает большинство правил устаревшими и продолжает игнорировать их. По данным издания Business Insider, невеста принца Гарри собирается снова — и осознанно — нарушить протокол.

Как пишет ELLE, Меган планирует произнести речь на собственной свадьбе, которая состоится 19 мая. В Великобритании торжественную речь обычно произносят мужчины — жених или отец невесты. Маркл готова нарушить эту традицию, которая в том числе закреплена в своде королевских правил, чтобы поблагодарить своего будущего мужа и всех, кто ее поддерживал. По словам инсайдеров, Гарри не против выступления Меган.

Напомним, что Гарри и Меган познакомились летом 2016 года. В ноябре 2017-го актриса завершила съемки в сериале «Форс-мажоры» и переехала из Канады в Лондон. 27 ноября пара объявила о помолвке.