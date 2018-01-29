Евровидение-2018: Молдова выступит во втором полуфинале

В Лиссабоне прошла жеребьевка стран-участниц Евровидения 2018. В этом году в первом полуфинале зрители увидят 19 конкурсантов, а во втором – 18.

Представитель Молдовы выступит во втором полуфинале 10 мая. За выход в финал в этот же вечер будут бороться исполнители из России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Сам Марино, Нидерландов, Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении и Украины. Порядок номеров определят продюсеры.

В первом полуфинале, который пройдет 8 мая, будут соревноваться конкурсанты из Белоруссии, Болгарии, Литвы, Албании, Чехии, Бельгии, Исландии, Азербайджана, Израиля, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Австрии, Ирландии, Армении, Кипра, Хорватии, Греции, Македонии.

Финал конкурса состоится 12 мая.

63‑й конкурс песни «Евровидение» в этом году впервые пройдёт в столице Португалии городе Лиссабоне, благодаря победе в прошлом году исполнителя Салвадора Собрал.