В Германии неизвестные украли 44 тонны шоколада

Неизвестные в немецком городе Фрайбург-им-Брайсгау угнали два грузовика с 44 тоннами шоколада, сообщила полиция города в понедельник.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Две фуры с товаром общей стоимостью 400 тысяч евро находились на стоянке в промышленной зоне.

Сотрудники полиции обнаружили одну из фур на шоссе недалеко от промзоны. Водителю удалось скрыться, однако груз остался в прицепе. Второй грузовик был обнаружен близ города Лар, на этот раз прицеп оказался пуст – злоумышленники успели перегрузить около 22 тонн шоколада в другую фуру и скрыться. В настоящее время полиция проводит расследование происшествия, пишет РИА Новости

Летом прошлого года аналогичный случай произошёл в городе Нойштадт в федеральной земле Гессен. Тогда добычей похитителей стал автоприцеп с 20 тоннами шоколадной продукции, в том числе киндер-сюрпризами и пастой "Нутелла". Стоимость украденной продукции оценивалась примерно в 50-70 тысяч евро.





